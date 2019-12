Darsena, l'opposizione chiede risarcimento per i pescatori. E si infiamma la polemica

Si infiamma la polemica sulla darsena di San Cataldo. Terreno di gioco la commissione Controllo presieduta da Gianpaolo Scorrano a cui hanno preso parte i soli consiglieri di opposizione. Assente la maggioranza. Da qui la polemica a suon di comunicati stampa. «Assente tutta la maggioranza nonché gli ospiti regolarmente invitati per trattare l’argomento, quali il Rup, il Dirigente e Direttore dei Lavori e l’assessore ai Lavori Pubblici che, anche oggi, ha fatto pervenire una nota con cui eccepiva un presunto difetto di competenza della Commissione», commenta Scorrano.

Immediata la replica dei consiglieri di maggioranza die gruppi Partito Democratico, Lecce Città Pubblica, Noi per Lecce, Sveglia Lecce, Puglia Popolare, Civica, Coscienza Civica: «Una decisione che in primo luogo afferisce al merito dell’ordine del giorno: il tema dell’avanzamento dei lavori del cantiere della Darsena di San Cataldo è stato più volte affrontato pubblicamente nelle scorse settimane. Da ultimo nel Consiglio Comunale dello scorso 3 dicembre, quando, proprio a seguito di una interrogazione del presidente della stessa Commissione Controllo, il consigliere Scorrano, l’amministrazione ha chiarito in maniera trasparente ed esaustiva, con la collaborazione del dirigente del settore Lavori Pubblici, ogni aspetto della vicenda. Questo “accanimento” ad esclusivo fine mediatico non trova dunque giustificazioni nel merito dell’avanzamento della vicenda».

La seduta si è comunque svolta alla presenza anche di una delegazione di pescatori presenti in sala commissioni. Tutti i commissari, ha fatto sapere Scorrano, hanno deciso di rinunciare al proprio gettone di presenza per una commissione «che evidentemente, per l’assenza degli uffici preposti, non ha potuto fornire le doverose risposte ai cittadini ed hanno richiesto al Presidente del Consiglio di mettere al primo punto all’odg del prossimo Consiglio Comunale la mozione redatta martedì scorso con cui si invita sindaco e giunta ad indennizzare i pescatori privati del proprio lavoro. Prima di chiudere i lavori e dopo aver ringraziato tutti i presenti, il sottoscritto presidente ha tenuto a rassicurare i pescatori e tutti i cittadini che la Commissione XI di Controllo continuerà a svolgere la propria funzione di garanzia e di controllo sulla Darsena e che la stessa sarà convocata martedì 7 gennaio invitando anche la ditta appaltatrice».

A margine della commissione Scorrano si è recato dal prefetto, Maria Teresa Cucinotta, «per chiarire, una volta per tutte, le competenze delle Commissioni Consiliari di Controllo, trovando purtroppo chiuso e che ritornerà quanto prima insieme al collega presidente della X di Controllo».

