Francesca, la studentessa che realizza gioielli. Helen Mirren ne indossa uno durante un evento

Nasce con la passione dei gioielli e realizza il primo a 8 anni. Oggi, ne ha 19 anni, ed uno dei suoi preziosi è stato indossato da Helen Mirren durante un importante evento dal titolo "Luci nel Bosco" che si è svolto a Tiggiano, nei giorni scorsi. È la storia di Francesca M. Ponzetta, di Morciano di Leuca, una studentessa di lettere moderne con la passione dell'artigianato. «Vedere Helen Mirren con addosso una mia collana Origine è stata un'emozione ed una soddisfazione unica: faccio ancora fatica a realizzare!» afferma Francesca. Lei, conosciuta sui social come Camellia Lab, produce gioielli di diverso tipo e genere che possano essere belli ma alla portata di tutti.

Il racconto

«Desidero che i miei gioielli possano incontrare le esigenze di quante più persone possibile. Di conseguenza, alcuni sono più semplici mentre altri sono molto più elaborati. Tra questi ultimi rientrano i gioielli della collezione Origine, realizzati cucendo tra loro minuscole perline che avvolgono cristalli Swarovski ed i gioielli realizzati con fiori e foglie che raccolgo nelle nostre campagne, essicco con cura ed incastono nella resina», precisa. Seppur giovanissima, guarda al futuro dell'artigianato con cauto ottimismo. «Mi piacerebbe promuovere l'artigianato e l'arte all'interno del mio territorio. Il mio desiderio più grande è far sì che questa passione possa trasformarsi in lavoro. Non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni».