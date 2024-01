Artigiani pugliesi a lezione di Tik Tok, così il lavoro ha più "valore"

Ottenere maggiore visibilità e attrattività anche attraverso i social. E' l'obiettivo di Confartigianato e TikTok che hanno stretto una partnership per aiutare gli artigiani italiani all’utilizzo della piattaforma digitale come vetrina internazionale del patrimonio di maestranze. In questo modo si promuoverà al meglio l'artigianato italiano nel mondo, utilizzando TikTok per raccontare storie, tecniche e creazioni, combinando tradizione e innovazione digitale.

Si comincia domani - 12 gennaio - a Bari con l'incontro dal titolo “Il valore artigiano assume nuove forme” organizzato in collaborazione con TikTok Italia che si terrà nel Padiglione Confartigianato Imprese in Fiera del Levante (dalle ore 15.00 alle ore 17.00, ingresso pedonale dal varco Monumentale. Per partecipare basta inviare una mail a categorie@confartigianatobari.it). Un modo insomma per essere al passo con i tempi sfruttando al meglio le nuove tecnologie e la comunicazione sulle piattaforme digitali.

«Una collaborazione – ha precisato Andrea Lotito, Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Bari e Brindisi – che rappresenta un importante strumento per coinvolgere le nuove generazioni nel mondo dell’artigianato, sensibilizzandole sul suo ruolo cruciale nell’economia italiana e ispirandole a considerarlo come possibile interessante opportunità lavorativa.

L'incontro

Gli imprenditori artigiani, ormai, sono chiamati ad adeguare il proprio modello di business all’evoluzione di un’economia sempre più globale. Tradizione e progresso digitale devono diventare due facce della stessa medaglia, quella della crescita».

All’incontro di venerdì 12 gennaio, dopo i saluti istituzionali di Francesco Sgherza, (Presidente Confartigianato Imprese Bari – Brindisi), prenderanno la parola Monica Lanaro (Content Partnerships Manager TikTok Italia) e Paolo Manfredi (Consulente per la trasformazione digitale Confartigianato Imprese). Protagonisti del workshop gli artigiani pugliesi Alessia Centorame (@alecento – sarta e influencer di moda) e Giuseppe Palmisano (@palmisart – trullaro) che da tempo ormai hanno conquistato un posto tra i cosiddetti creator digitali a colpi di video su Tik Tok. A chiudere l’incontro, che sarà moderato dalla conduttrice di TeleNorba, Alina Liccione, Gianluca Bonni (Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Puglia) e Andrea Lotito (Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Bari – Brindisi).

Account

L’iniziativa ha già portato al lancio dell’account ufficiale della principale organizzazione di riferimento degli artigiani e delle PMI italiane e alla nascita di #SpiritoArtigiano, l’hashtag con cui raccontare il miglior artigianato italiano, per valorizzare l’eccellenza e offrire strumenti concreti per ampliare gli orizzonti geografici delle imprese.