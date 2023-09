Artigianato, sino a 60mila euro per aprire le botteghe a Bari Vecchia. Ecco il bando

Nuove botteghe artigiane nel centro storico. Ma per realizzare il progetto “Bari Artigiana” il Comune necessita di fare incrociare domanda e offerta di locali a piano terra, ancora sfitti, situati tra i vicoli di Bari Vecchia. E ieri l’amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta a privati (anche agenzie) che siano interessati a valutare la locazione degli immobili nella loro disponibilità a favore delle imprese intenzionate a partecipare alla misura Bari Artigiana. Questi ultime riceveranno un contributo fino a 60mila euro: in cambio dovranno organizzare iniziative per il centro storico.



«La città vecchia è una grande risorsa per Bari - commenta il sindaco Antonio Decaro - e abbiamo deciso di investire una parte delle risorse destinate alle misure di nuova economia urbana sulla diversificazione dell’offerta, provando a incentivare l’insediamento di nuove attività artigianali, anche coinvolgendo le eccellenze e i distretti del territorio metropolitano, in modo da rendere le strade di Bari vecchia una traccia vivente del racconto della nostra identità economica e artigianale». L’obiettivo è di intercettare i locali sfitti «provando a incoraggiare una diversificazione della geografia commerciale del centro storico - spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Non solo food, ma anche botteghe e spazi espositivi e di vendita per l’artigianato locale». L’avviso interessa i locali a piano terra, con destinazione d’uso commerciale e ingresso e affaccio diretto alla strada, delle aree della città vecchia interne a determinate strade: corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, piazza Isabella d’Aragona, corso Senatore Antonio De Tullio, lungomare Imperatore Augusto e piazza IV Novembre.

