Primavera, le eccellenze e le tipicità in vendita: l'artigianato va in vetrina

La Puglia non è una meta solo estiva e chi sa approfittare del mite clima, tipico della primavera, lo sa bene. Visitare i meravigliosi borghi di provincia, percorrere le viuzze dei centri storici, costeggiare il mare, andare per masserie e scoprire le botteghe artigiane in questa stagione ha un sapore diverso che fa sentire il viaggiatore meno ospite e più integrato nella comunità autoctona. Botteghe e produttori agroalimentari diventano punti di riferimento e veri attrattori, attraverso la qualità dei prodotti e le attività laboratoriali pensate per trasmettere sapere, ma anche per affascinare e coinvolgere emotivamente coloro che scelgono di diventare protagonisti della creazione di un tesoro fatto a mano.

«Il viaggiatore oggi non si accontenta più, desidera vivere delle esperienze autentiche da condividere e raccontare, vuole essere protagonista attivo in piena sintonia con la storia, la cultura e tradizioni del luogo che lo ospita», dichiara il presidente di Confartigianato Lecce Luigi Derniolo. «La cultura dell'accoglienza e la valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti rappresentano un nuovo imperativo: il turista non è più di passaggio, ma diventa ambasciatore del territorio, portando con sé la filosofia del Salento attraverso la vita vissuta qui. Con la collaborazione delle botteghe artigiane facciamo vedere come nasce un prodotto e il turista oggi è invitato a crearlo. Cartapesta, pietra leccese, terra cotta, tessitura a mano con vecchi telai, il pasticciotto, sono alcuni dei prodotti di nicchia delle vecchie tradizioni che insegnano un'arte mai persa che vogliamo tramandare ancora». Nascono così "le Vie dell'artigianato, percorsi accoglienti" il progetto di Confartigianato Imprese Lecce che promuove le eccellenze artigiane e le tipicità artistiche e agroalimentari del Salento. L'associazione assiste le piccole imprese stimolando collaborazioni tra le diverse realtà che scelgono di mettersi in gioco e aiutano le botteghe a raccontare la propria identità, secondo le regole della comunicazione online con un'efficace campagna di promozione. L'obiettivo è dare centralità agli artigiani locali, veri protagonisti del Made in Salento.

Gli artigiani

Il compito degli artigiani? Raccontarsi e raccontare il territorio esprimendo identità, tradizione, passione. "Le vie dell'artigiano. Percorsi accoglienti" si riconferma il modello di turismo sostenibile che mette al centro la bottega artigiana anche nel Barese, con l'obiettivo di dare una centralità culturale - prima ancora che economica - agli artigiani che operano nei centri storici. «L'iniziativa è di carattere nazionale e ci consente di mettere in risalto quelle imprese allocate nei centri storici, - dichiara Francesco Sgherza di Confartigianato Bari - un modo sia di valorizzare il territorio che le tradizioni degli artigiani che lavorano manualmente i prodotti di qualità. La primavera si presta benissimo per questi percorsi e il viaggiatore può immergersi nella suggestiva preparazione anche dei dolci pasquali come le scarcelle, gli agnelli di pasta di mandorla o la pasta di mandorla lavorata in tutte le sue forme».

Un programma che intende anche stimolare nuove funzioni per le botteghe artigiane, allo scopo di occupare un posizionamento più forte nella comunità e nel territorio, così da ottenere come ricaduta un miglioramento della loro performance, ed una maggiore integrazione con il tessuto economico e turistico locale. Un'iniziativa per reagire alla standardizzazione dell'offerta turistica e alla desertificazione di molte comunità locali e rilanciare gli imprenditori come protagonisti dell'autentico made in Italy. Tutti gli eventi di Confartigianato Bari e Lecce, si possono consultare o sui relativi siti o chiamando telefonicamente al primo Confartigianato più vicino. Inoltre, le pagine social e il sito web saranno il punto di arrivo delle testimonianze dei visitatori e, allo stesso tempo, saranno il punto di partenza di altri viaggi e percorsi. Attraverso i feedback, i commenti e le condivisioni sarà possibile avere informazioni sulle diverse esperienze, in un gioco che chiama ciascuno a dare il proprio contributo personale agli altri utenti, agli artigiani e all'intero progetto.