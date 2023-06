Droga in auto e in casa: scatta la denuncia per un 50enne

Fermato in auto dagli agenti di Polizia del commissariato di Nardò, un 50enne di Nardò è stato trovato in possesso di 6 grammi di eroina ed è scattata la denuncia. L’uomo intercettato a bordo della sua vettura su via della Libertà a Nardò, ha palesato del nervosismo durante il controllo che ha insospettito gli agenti. Da verifiche più approfondite, dalla cuffia del cambio dell’auto sono sbucate fuori 6 confezioni da un grammo di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione in casa ha consentito ai poliziotti di rinvenire e sequestrare due bilancini e materiale per il confezionamento della droga. Informato dei fatti il pm di turno, l’uomo è stato denunciato a piede libero.