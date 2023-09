Bollicine non pugliesi alla cerimonia in Comune. L'appunto di Stefàno: «Perché non negroamaro»

Una cerimonia "bagnata" con bollicine non pugliesi. A sottolineare quanto accaduto è Dario Stefano, con un post su Facebook tra il serio e il faceto. La cerimonia è quella che si è tenuta qualche giorno fa in Comune a Porto Cesareo, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Giuliano Sangiorgi.

Il post di Dario Stefano

"Peccato - scrive Dario Stefàno - che il brindisi per festeggiare, nella “casa comunale”, il bel riconoscimento di cittadino onorario di Porto Cesareo conferito al mio amico Giuliano Sangiorgi sia stato organizzato e “bagnato” a base di bollicine Letrari e Mionetto Prosecco … Mi chiedo: perché non invece prevedendo un prodotto salentino o pugliese, magari proprio con un’ottima bollicina da Negroamaro? Ce la faremo a vincere questa scommessa? Difendere e promuovere le nostre ottime produzioni, con orgoglio, almeno in casa nostra, proprio no?