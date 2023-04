Stefàno, il presidente della Giunta della decadenza di Berlusconi: «Faccio il tifo per lui»

«Faccio il tifo per lui», Dario Stefàno ex parlamentare Pd attraverso la sua pagina fecebook augura la pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato da due giorni al San Raffaele di Milano. «Silvio Berlusconi ha scritto intere pagine della storia del nostro Paese. In politica come nell'impresa, con successi che non possono essere negati. Ho incrociato il suo percorso in una fase decisamente complicata, dove sono stato anche chiamato a svolgere un ruolo delicato e di grande responsabilità, che mi ha posto su posizioni e determinazioni differenti».

La relazione e l'annuncio nel 2013

Già, fu proprio l'allora presidente della Giunta per le immunità di Palazzo Madama - era l'ottbre del 2013 - Stefàno ad annunciare la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi (Forza Italia), condannato in via definitiva per frode fiscale nel processo Mediaset.

Gli auguri

«Ma, se nella vita politica, ho fatto parte di uno schieramento opposto, nella partita della vita - conclude Stefàno -, io, oggi, faccio il tifo per lui, per la sua salute. Auguri di pronta guarigione, Presidente Berlusconi!»