«Mia moglie ed io finalmente guariti dal Covid»: l'annuncio di Fitto. Positivo il direttore Asl di Taranto: «Dipendenti tutti negativi»

«Io e Adriana siamo finalmente negativI. E per la prima volta un termine come questo assume un significato molto positivo. Essere asintomatici ci ha permesso di stare a casa ma il nostro pensiero è rivolto costantemente a tutti coloro che, invece, sono costretti a ricorrere alle cure ospedaliere». Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'europarlamentare Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia che qualche giorno dopo le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, vinte dal candidato del centrosinistra Michele Emiliano, annunciò di essere positivo al Covid 19 insieme alla moglie Adriana. «Buona giornata a tutti e grazie per l'affetto e la vicinanza che ci avete dimostrato», aggiunge Fitto.



Nelle stesse ore, il direttore sanitario della Asl di Taranto Vito Gregorio Colacicco, risultato positivo al Covid 19, precisa in una nota che «anche alla luce dell'indagine epidemiologia effettuata dal Dipartimento di Prevenzione, i contatti lavorativi, riferiti alle 48 ore precedenti alla positività, sono stati 25 e sono risultati tutti negativi al tampone». Sempre Colacicco spiega che «venerdì 2 ottobre, alle 12.30, ho tenuto una riunione della task force Covid nell'auditorium del Padiglione Vinci in via Bruno; la riunione è finita alle 14.15. Successivamente - continua - sono rientrato negli uffici della Direzione Sanitaria, presso la sede centrale dell'Asl in viale Virgilio, e alcuni dipendenti, fuori dall'orario di servizio, mi hanno raggiunto nella mia stanza per gli auguri di compleanno, sempre indossando la mascherina, e hanno condiviso con me la pausa pranzo».

«Si tratta - prosegue Colacicco - di un numero esiguo di dipendenti e pertanto non vi è stato alcun assembramento, anche perché si sono avvicendati. In seguito all'accertamento della mia positività al Covid sono stati fatti i tamponi prevalentemente ai partecipanti alla riunione della task force e ai miei più stretti collaboratori. Nessun dipendente della Asl è comunque risultato positivo al Covid».

Ultimo aggiornamento: 13:18

