Parroci positivi al Covid: scattano isolamento e sanificazione per due chiese nel Salento

Trepuzzi, due parroci positivi al Covid: «La situazione è sotto controllo – ha detto il sindaco del comune salentino, Giuseppe Taurino –. Ai due prelati il nostro augurio di una pronta guarigione. Il numero di positivi è estremamente basso in paese e ci sentiamo fiduciosi di non subire contraccolpi per le ultime positività riscontrate. Le raccomandazioni, però, sono sempre le stesse: distanziamento, igienizzazione della mani ed evitare assembramenti».

I contagi e la chiusura delle chiese

Dopo il contagio dei due parroci, non è stato riscontrato alcun focolaio. E per nessuno dei due si è reso necessario il ricovero: si trovano entrambi in isolamento domiciliare obbligatorio con sintomi soltanto lievi. Uno dei due è a casa da una settimana esatta: domenica scorsa, infatti, ha disertato la funzione liturgica in via precauzionale, a causa di quello che sembrava essere un semplice raffreddore. Le due chiese del paese sono state chiuse, sebbene a qualche giorno di distanza l'una dall'altra, sanificate e poi riaperte.