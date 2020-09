Covid-19, nel Salento 128 casi di positività al virus: la mappa comune per comune

Ultimo aggiornamento: 16:33

Nuovo report sull'andamento della pandemia nel Salento , report a cura di Fabrizio Quarta, direttore del Dipartimento di Epidemiologia della Asl di Lecce, con la collaborazione di Angela Metallo e l'elaborazione dati a cura di Carlo Indino. In tutto, i casi accertati di Covid-19 attualmente positivi, sono 128, così suddivisi:Aradeo 2Calimera 1Caprarica 1Carpignano salentino 1Casarano 2Castrì 2Cavallino 1Collepasso 1Copertino 1Corsano 1Gagliano del Capo 1Galatina 6Galatone 9Gallipoli 1Lecce 9Lequile 2Leverano 1Lizzanello 4Maglie 2Martano 3Matino 2Melissano 1Muro leccese 2Nardò 9Poggiardo 3Presicce-Acquarica 3Sannicola 1Scorrano 1Specchia 4Tricase 4Ugento 2Uggiano la Chiesa 1Di seguito, invece, l'elenco dei Comuni a zero contagi dall'inizio della pandemia: Alessano, Montesano Salentino, Seclì, Andrano, Morciano di Leuca, Spongano, Botrugno, Ortelle, Surano, Castrignano de' Greci, Palmariggi, Tiggiano, Castro, Patù, Tuglie, Diso, Ruffano, Giuggianello, San Cassiano.Il 34% dei contagi ha interessato la fascia d'età fra i 50 e i 69 anni, con un ribasso legato all'aumento dei casi positivi fra i più giovani. Infatti il 35% dei casi ha interessato cittadini di età compresa fra zero e 49 anni (in particolare il 16% da zero a 35 e il 19% da 36 a 49 anni).Sono morti 65 contagiati dall'inizio della pandemia nella sola provincia di Lecce.