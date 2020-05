Morciano, territorio "covid-free" raccontato in un video per promuovere le bellezze del territorio e il turismo

Uno spot per promuovere il territorio salentino "covid-free". Nel segno della promozione territoriale. E' l'idea lanciata dal comune di Morciano di Leuca e dal sindaco Lorenzo Riscchiuti che ha chiamato a raccolta anche gli altri sindaci del Capo di leuca dove il coronavirus non ha avuto terreno fertile.



"In un momento storico così delicato per la nostra comunità che vive di turismo, l'Amministrazione Comunale di Morciano di Leuca con il buon auspicio che presto ripartiremo - si legge sulla pagina fecebook del comune del sud Salento - , da vita ad un progetto di promozione territoriale".

L'amministrazione comunale vuole realizzare un video di pochi minuti che possa promuovere le bellezze del territorio in attesa della ripresa del turismo. Al video che sarà girato tra il 25 e il 29 maggio potranno partecipare come comparsa anche gli operatori turistici sotto lo slogan: "Noi siamo Torre Vado SI". © RIPRODUZIONE RISERVATA