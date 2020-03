Coronavirus, l'appello del sindacato per fronteggiare l'emergenza: «Cerchiamo volontari, anche fra i pensionati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nella gravissima crisi epidemica attuale i medici e gli operatori sanitari sono coinvolti in un ruolo decisivo e storico, che deriva da una scelta etica, professionale e di vita, operata insieme al grandissimo sforzo comune di cittadini e istituzioni. A partire da queste considerazioni l’OMCeO di Lecce – su proposta di alcuni iscritti – sta compilando un elenco di Medici (pensionati e non) che, su base volontaria, vogliono fornire il loro contributo professionale, comunque prezioso, lanciando una campagna e un hashtag #medicosempre. L’elenco sarà poi conferito alla Direzione Asl di Lecce per l’utilizzo più congruo ed efficace, in sintonia con l’OMCeO». Lo scrive il presidente di OmCeO Lecce, Donato De Giorgi, a proposito dell'epidemia da coronavirus il cui picco, in Puglia, è atteso per i prossimi giorni.«Qualunque medico sia interessato può fornire i dati anagrafici, le eventuali competenze specifiche e le disponibilità di orario, contattando la segreteria dell'ordine al numero 0832/317152 o mandando un messaggio Whatsapp al numero 370/3340691».