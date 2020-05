Tentano di rubare 50 quintali di angurie: furto sventato dalle guardie giurate e dal proprietario della campagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è registrato nella notte a Nardò un curioso tentativo di furto di angurie, sventato dall’intervento delle guardie giurate e dal proprietario del campo. Il fatto è avvenuto questa notte. Il tentato furto si è verificato all’1.30 di stanotte in zona “Fachechi” a Nardò. Presa di mira una azienda agricola che coltiva primizie in serra. Uno o più malviventi avevano raccolto e ammassato circa 50 quintali di angurie. Solo l’intervento delle guardie giurate della Fidelpol ha impedito che venissero caricate e portate via. I ladri si sono dileguati nelle campagne circostanti.