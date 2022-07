Furti di angurie, una coppia di bulgari arrestata: bottino da 500 chili

Non è il primo caso, anzi. Le angurie, evidentemente, sono finite nel mirino dei ladri. Questa volta il caso arriva dalla provincia di Taranto: i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Castellaneta, in agro di quel Comune, hanno arrestato un 36enne e una 33enne di nazionalità bulgara, entrambi segnalati in Banca Dati, per furto aggravato di angurie.

L'operazione

I militari, impegnati nel pattugliamento delle zone colpite da una recrudescenza di furti, sono stati allertati da un imprenditore agricolo che aveva notato delle presenze sospette sui propri terreni. I militari, effettivamente, sopraggiungendo, hanno sorpreso i due soggetti mentre ammassavano sul terreno numerose angurie per un totale complessivo di cinquecento chili, del valore di 700 euro circa non assicurato.

I carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità della coppia anche un bastone in legno, della lunghezza di un metro. Le angurie sono state restituite all'agricoltore e il bastone posto sotto sequestro. Per i due bulgari, dopo le formalità di rito, arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia.