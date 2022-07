Ladro di angurie scoperto dai carabinieri: bottino da 400 chili

Sorpreso col malloppo. Un malloppo decisamente “pesante”: ben 400 chili di angurie. Nel più ampio quadro delle disposizioni diramate dal Comando Provinciale dei carabinieri di Taranto al fine di garantire un’estate sicura, nel fine settimana, le Compagnie di Taranto e di Castellaneta hanno dato luogo, specie nelle zone balneari e in prossimità dei locali notturni, a una straordinaria attività di controllo del territorio.

I controlli sul territorio

E tra le tante violazioni, i militari, nel corso di una fitta rete di controlli attuati nelle ore notturne, hanno denunciato in stato di libertà un 45enne di Palagiano, per furto aggravato poiché sorpreso a rubare quattrocento chilogrammi di angurie.

Anche altre persone sono finite nella rete dei militari tra le quali un 28enne di Ginosa per porto di oggetti atti ad offendere poichè trovato in possesso di un bastone di ferro, sottoposto a sequestro, un 23enne bulgaro, poiché sorpreso alla guida senza patente (recidivo) e 12 soggetti per guida in stato di ebbrezza a cui sarà sospesa la patente.