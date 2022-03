Riduzione in schiavitù nelle campagne di Nardò: assoluzioni annullate

Annullata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Lecce che l'8 aprile di tre anni fa aveva assolto imprenditori e “caporali” dall'accusa di avere ridotto in schiavitù giovani impegnati nella raccolta di angurie e pomodori reclutati nelle campagne di Nardò, in contrada Boncuri, fra il 2008 ed il 2011. I giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione hanno stabilito che dovrà farsi un nuovo processo d'appello. Tecnicamente un annullamento con rinvio, quello deciso ieri accogliendo i ricorsi della Procura generale di Lecce (sostituto procuratore Giovanni Gagliotta) , dei lavoratori e la Cigl (avvocatessa Viola Messa), della Regione Puglia (avvocatessa Anna Grazia Maraschio) e dell'associazione Finis Terrae (avvocato Maurizio Scardia).

L'inchiesta

Punto e a capo, dunque, con un nuovo dibattimento in aula sull'inchiesta denominata Sabr e condotta dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone con i carabinieri del Ros che in primo grado aveva visto la Corte d'Assise (presidente-relatore Roberto Tanisi, a latere la giudice togata Francesca Mariano e la giuria popolare) infliggere 121 anni di reclusione a 13 imputati fra “caporali” ed imprenditori condannati chi a 11 chi a 7 anni di reclusione. Stiamo parlando di un pezzo di storia giudiziaria ed economica del Salento, caratterizzata dalle proteste dei braccianti, da vertici in Prefettura e dall’esposizione in prima persona del loro sindacalista e bracciante anche lui, Yvan Sagnet.

Le condanne in primo grado

In secondo grado i giudici della Corte d’Assise d’ Appello (presidente Vincenzo Scardia, relatore Carlo Errico, a latere i giudici popolari) avevano stabilito che il “fatto non sussiste” e, dunque, l’assoluzione, dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, costata in primo grado la condanna ad undici anni di reclusione a Pantaleo Latino, 68 anni, di Nardò, ritenuto l’imprenditore che organizzava l’arrivo, la permanenza ed i turni di lavoro dei braccianti; Livio Mandolfo, 56 anni, di Nardò; Giovanni Petrelli, 59 anni, di Carmiano; Meki Adem, 61 anni, sudanese; Yazid Mohamed Ghachir, 53 anni, nato in Algeria, chiamato “Giuseppe l’algerino”; Saeed Abdellah, 35 anni, sudanese; Rouma Ben Tahar Mehdaoui, 47 anni, tunisino; e Nizar Tanja, 44 anni, sudanese.

Assolti anche Marcello Corvo, 60 anni, di Nardò, ed Abdelmalek Aibeche Ben Abderrahma Sanbi Jaquali, 51 anni, tunisino, per i quali in primo grado era stata esclusa l’accusa di riduzione in schiavitù ed erano stati condannati a tre anni di reclusione ed all’interdizione di cinque anni dagli uffici pubblici, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla permanenza irregolare di stranieri, per sfruttarli nel lavoro nei campi.

Condannati per la sola accusa di estorsione, ed assolti dall’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, Ben Mahmoud Saber Jelassi, 49 anni, tunisino (11 anni in primo grado), il cui soprannome di “ Sabr” diede poi il nome all’inchiesta; ed per Aiaya Ben Bilei Akremi, 35 anni, tunisino.

I risarcimenti annullati

Per tutti gli imputati assolti era stata disposta la nullità del capo di imputazione di estorsione, ossia di avere sfruttato la loro necessità di soggiorno, lavoro, la mancata conoscenza della lingua italiana e l’isolamento a cui sarebbero stati costretti a Boncuri, per costringerli ad orari massacranti e a paghe misere. L’orientamento dei giudici della Corte d’Assise d’ Appello aveva in pratica azzerato i risarcimenti disposti dalla sentenza di primo grado per i sette braccianti costituitisi nel processo (fra i quali Yvan Sagne). E per i due operai che ne avevano fatto richiesta era stato disposto il versamento di una provvisionale di diecimila euro a testa.

Le difese

Un nuovo processo d'appello, dunque, con una diversa composizione della Corte d'Appello. Interesserà gli avvocati difensori Luigi Corvaglia, Fabio Corvino, Vincenzo Perrone, Antonio Palumbo, Francesco Galluccio Mezio, Giuseppe Cozza, Valerio Spigarelli, Nuzzo, Anna Sabato ed Amilcare Tana.