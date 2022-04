Lavoro nero, blitz nelle campagne: il 75 per cento delle aziende non in regola

Due settimane di controlli anticaporalato nelle campagne del Salento: controllate 31 aziende agricole, il 75% è risultato irregolare. Cinque aziende, che impiegavano lavoratori completamente in nero, sono state sospese. Scattata anche una denuncia.

I risultati dei controlli nel Salento

L'attività di vigilanza straordinaria, svolta nell'arco di due settimane, ha interessato buona parte del territorio della provincia leccese ed ha riguardato 31 aziende – campi di piantagione di angurie, terreni sui quali insistevano lavorazioni di potatura secca, aziende zootecniche - delle quali 23 non sono risultate in regola con la vigente normativa in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale. Nel corso degli accertamenti sono state controllate le posizioni lavorative di 106 lavoratori, dei quali 23 provenienti da Paesi extra-UE, e in 67 casi sono state riscontrate violazioni in materia di orario di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sfruttamento, una denuncia e 5 aziende sospese

Cinque i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale adottati nei confronti di altrettante aziende per la presenza accertata di 10 lavoratori completamente "in nero". Inoltre, sono stati individuati 6 lavoratori vittime di sfruttamento lavorativo (5 provenienti da Paesi extra-Ue e un italiano) e per tale motivo è scattata una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

I controlli sono stati svolti da una task force composta da personale degli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Lecce - nel ruolo di Ufficio coordinatore – e di Brindisi, assieme al personale ispettivo dello Spesal Nord e Spesal Sud della locale Asl di Lecce, ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, e con la partecipazione dei mediatori culturali e il supporto logistico dei vari Comandi Stazione dei Carabinieri sul territorio.