Con lo scooter contro un muro: muore 58enne

E' andato a schiantarsi con lo scooter contro il muro di cinta di una villetta, alla periferia del suo paese. E' morto così, pochi minuti dopo essere arrivato in ospedale, Claudio Erpete, 58enne di Monteroni, vittima di un incidente avvenuto nelle prime ore del pomeriggio.Dalla prima ricostruzione dei fatti, Erpete avrebbe perso il controllo del mezzo - il suo Mbk Ovetto 50 - andando a schiantarsi contro il muto di una villetta di via Caccari, fra le campagne di Monteroni.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Vito Fazzi. Arrivato al Pronto soccorso, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Non è escluso che Erpete sia stato colto da malore alla guida della sua due ruote.