Il Comune agli ambulanti: «Via i furgoni o pioveranno multe». E scoppia la protesta

Ultimo aggiornamento: 10:12

Multe per i camion “fuorilegge” parcheggiati fuori dagli stalli. Pugno duro da parte di Palazzo Carafa e nuovi malumori in piazza Libertini, a Lecce . Ieri mattina gli agenti della Polizia locale hanno fatto visita al mercato giornaliero, allestito all’ombra del Castello Carlo V, mettendo in guardia gli operatori: da oggi, infatti, scatteranno sanzioni per chi non rispetterà le metrature e gli spazi consentiti per gli allestimenti e la sosta dei mezzi per la vendita. E gli ambulanti insorgono: «I vigili ci hanno comunicato che non possiamo più accedere e sostare in piazza con i furgoni – raccontano i membri del Comitato di Piazza Libertini -. È inconcepibile. I camion per noi sono essenziali, sia per le operazioni di carico e scarico che per la vendita dei prodotti. Il furgone fa parte dell’arredo ed è complementare alla licenza. Ormai lavorare sta diventando impossibile».A oggi, le bancarelle del mercato giornaliero sono dislocate nella zona nei pressi del negozio Zara e intorno alla statua di Giuseppe Libertini. L’esercizio del commercio è autorizzato – così come prevede l’ordinanza del 797 del 2006 – dalle 7 alle 14 nei giorni feriali e la domenica e i festivi dalle 9 alle 21. «Le nostre autorizzazioni comprendono lo stazionamento dei mezzi di lavoro – aggiunge il Comitato -. Dove dovremmo lasciare i camion? E come faremo a trasportare la nostra merce? È una situazione insostenibile».Alla protesta degli ambulanti si aggiunge quella dell’opposizione. «Dopo aver annichilito e svuotato di ogni contenuto uno spazio destinato ad accogliere il mercato, l’amministrazione di sinistra ha intimato, per il tramite della Polizia locale e senza alcuna ordinanza, il divieto di accesso e stazionamento con i furgoni agli operatori di piazza Libertini, impedendo di fatto lo svolgimento regolare del proprio lavoro a una comunità già provata dalla crisi e dal mancato coinvolgimento per queste feste natalizie – scrivono i consiglieri Gianpaolo Scorrano, Adriana Poli Bortone e Andrea Guido -. Siamo al fianco dei cittadini che versano in condizioni di difficoltà e che all’amministrazione chiedono solo di garantire la possibilità di svolgere dignitosamente il proprio lavoro».Nel frattempo il Comune porta avanti i lavori per mettere ordine nel cuore della piazza. «Domenica abbiamo ricevuto tante segnalazioni perché nell’area nei pressi di Palazzo delle Poste c’era una invasione di furgoni – spiega l’assessore alla Polizia locale Sergio Signore -. Mezzi in sosta ovunque, anche vicino al Castello. Per questo effettueremo controlli più attenti. Ovviamente chi ha diritto può parcheggiare il proprio mezzo. Ad esempio, chi ha l’autorizzazione per i 6x6, di cui 2 ombrelloni nello spazio 3x4 e il camion di circa 6 metri, può sostare nei 36 metri. Il problema è per chi è autorizzato per i 24 metri, perché già solo gli ombrelloni occupano lo spazio consentito. Non c’è nessuna ordinanza perché non è stato modificato nulla. Dobbiamo solo fa rispettare regole già esistenti».