Il Natale s'accende con 80mila luci. Mercatini, monumenti e fiere: la festa entra nel vivo. Tutti gli appuntamenti

Albero in piazza Sant’Oronzo, i Pupi nel Castello, il presepe al Duomo e Mura Urbiche aperte al pubblico.

C’è aria di Natale a Lecce. Nel giorno dell’Immacolata debuttano i primi eventi e la città indossa l’abito delle feste natalizie. Il centro storico cittadino si prepara a un mese di appuntamenti tra mostre, concerti, mercatini e spettacoli in programma per i prossimi 30 giorni.

Si accendono le luci ed è festa. Ieri è stato il giorno della prima accensione pubblica del grande albero natalizio, illuminato dalle luci dell’azienda De Cagna. Tante le persone che si sono ritrovate intorno all’Ovale, tutte con lo sguardo rivolto verso l’alto e cellulari alla mano per immortalare l’evento con fotografie e selfie da condividere sui social. La piazza è stata ricoperta da flash led con 80mila punti luce a intermittenza intervallati da altre stelle cadenti. Novità di quest’anno, gli addobbi natalizi in 3D come la grande pallina colorata, una carrozza trainata dai cavalli e una cornice illuminata.

Al via anche la tradizionale Fiera di Santa Lucia, la più antica esposizione dei manufatti realizzati in cartapesta e terracotta dai maestri artigiani, allestita all’interno del Castello Carlo V. Fino al 23 dicembre, più di 100 espositori offriranno a turisti e leccesi le loro creazioni, con pupi e presepi fatti a mano da appassionati cultori delle arti tradizionali. E dopo giorni di attesa, Lecce si prepara a “scoprire” il suo presepe artistico. L’inaugurazione della Natività salentina, allestita in piazza Duomo, è prevista per oggi alle 19 - occhio alle condizioni meteo che potrebbero far slittare il taglio del nastro - con i Cantatori di Ippocrate.

Anche quest’anno la rappresentazione della nascita di Gesù sarà caratterizzata da elementi tipici del territorio salentino mentre le figure presepiali saranno collocate sotto una riproduzione dell’Arco di Prato. L’apertura sarà anticipata dal corteo della Band di Babbo Natale: la sfilata della solidarietà partirà alle 18 da piazza Mazzini e attraverserà le vie del centro storico. La festa continua anche su via Trinchese e via Libertini, dove fino all’epifania sarà possibile ammirare i prodotti del mercatino della creatività.

Non solo eventi ma anche cultura. Si aprono le porte delle Mura Urbiche. Primo appuntamento con le visite straordinarie gestite dalla delegazione del Fondo Ambiente Italiano: questa mattina, dalle 10 alle 12.30, i visitatori potranno prendere parte al tour (senza prenotazione) che partirà da via Fornello Casale (alle spalle del Liceo Scientifico De Giorgi) e proseguirà negli spazi del Bastione San Francesco e lungo i camminamenti per concludersi nel giardino di Palazzo Giaconia, dove si potrà sostare liberamente.

Per quanto riguarda i mercatini, ultimo appuntamento con la Festa del Cioccolato. Piazza Sant’Oronzo accoglie i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e i laboratori didattici Choco Play per l’intrattenimento di grandi e piccini. Da lunedì, poi, l’Ovale ospiterà il Mercatino dell’artigianato ed enogastronomia locale in programma fino al 19 dicembre. Durerà fino all’Epifania, invece, il mercatino dei giocattoli, degli addobbi e dei doni in Piazza Mazzini. L’area commerciale farà da sfondo anche al mercatino dei vinili e del vintage in varie date e al “Befana Swing” (6 gennaio).

I cittadini e i visitatori che nel weekend vorranno raggiungere il centro con la propria vettura potranno usufruire anche delle aree di sosta “extra” gratuite della Asl in Via Miglietta (170 posti auto), dell’Unisalento Principe Umberto (Piazza Argento, 70 posti) e Via Adua (70), della Camera di Commercio in via Petraglione (110).

