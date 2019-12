Mercatini, mostre d'arte e profumi tra le bancarelle: viaggio fra i paesi della provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eventi per grandi e piccini in questa domenica che apre ufficialmente il Natale, nel Salento Oggi dlle 18, nell'ex Chiesa di San Francesco della Scarpa ainaugurazione della mostra Atmosfere natalizie, dell'Unione casalinghe e lavoratrici europee (Unicel), aperta al pubblico fino al 23 dicembre (10-13 e 16.30-20).Oggi dalle 10 alle 20 alla Dogana Vecchia del Risorgimento Resort dii manufatti d'autore e le gift experiences della rete salentina TraditiON. Capacità d'eccellenza e ricerca con TraditiONChristmas, dalla sciarpa unico esemplare in cachemire al gioiello di cartapesta o giunco, dai dolci della tradizione agli artwork in ferro e il design in pietra leccese.Sempre oggi alle 11 inaugurazione con le botteghe di Natale tra enogastronomia, swing e street music ed artigianato della prima Masseria Urban nel cuore della campagna salentina: è La Restuccia, masseria fortificata del 1500, di. Solidarietà con Stelle di Natale Ail in piazza a Lecce, con l'associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue.Il programma del Natale aavrà inizio oggi alle 19,30 con l'accensione dell'albero in piazza Indipendenza, una tradizione ultratrentennale del gruppo calzaturiero della famiglia Filograna. Palle e decorazioni sono state realizzate a mano dagli alunni delle scuole primarie cittadine. Alla cerimonia dell'accensione seguirà lo spettacolo della Compagnia dei folli.ad aprire le festività è la Fiaccolata dell'Immacolata. Alle 18 raduno presso la Società Operaia, da dove muoverà il corteo con le fiaccole che raggiungerà piazza Salandra. Alle 19.30 cerimonia di Affidamento della Città alla Madonna Immacolata, con il sindaco Pippi Mellone che leggerà l'atto di affidamento e la benedizione del vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli, monsignor Fernando Filograna. Poi, accompagnato dai brani eseguiti dal coro Coristi Uniti Nardò, omaggio floreale alla Madonna. In mattinata, presso l'ex ospedale, si svolgerà in collaborazione con la sezione di Nardò della Fidas, la Donazione straordinaria di sangue.È stato inaugurato lo scorso 1° dicembre l'albero di Natale Sfere colorate in piazza Aldo Moro a. L'albero realizzato dalla Ditta De Cagna, e finanziato dal Distretto Urbano del Commercio, è alto 10 metri ed è addobbato con 3000 sfere di vari colori e dimensioni. Da oggi pomeriggio parte la rassegna Natale Insieme con il villaggio di Babbo Natale presente anche sabato prossimo. A Sannicola oggi pomeriggio dalle 16 inaugurazione del villaggio di Natale con l'intermezzo musicale dei Ragazzi della Pastorale. L'evento, organizzato dalla Cooperativa olearia e dall'associazione Ionia, vede l'intrattenimento con il trucca bimbi degli Elfi, baby dance e mascotte con l'Isola della festa di Matino, laboratori gratuiti tra cui quello di pasta fresca a cura della mastra pastaia Daniela Maggio, quelli di disegno e scrittura e il convegno I frutti antichi dell'inverno con Elisabetta Fiorito. In serata musica con Ylenia e Marco Giaffreda dei Mistura Louca.Nell'ambito del progetto Il suono illuminato, direzione artistica affidata al maestro Gioacchino Palma, dopo la tappa di ieri aprosegue oggi ail tour di musica e tipicità enogastronomiche nel centro storico. La coinvolgente street band itinerante Gambiling band con Alessandro dell'Anna, accompagnerà i visitatori tra piazza Plebiscito e piazza Caduti sul lavoro, nelle luci ed i sapori del mercatino di Natale e dell'antiquariato.L'associazione culturale II° Legio Augusta die il suo Santa Claus is coming to town questa mattina dalle 10 in Piazza San Lorenzo con la consegna delle letterine a Babbo Natale, alle 11,30, Magicamente Magico, spettacolo di magia di Tony Vizzi. Si conclude oggi nel palazzo baronale dila quinta edizione del villaggio natalizio, tra artigianato, prodotti tipici, street food e intrattenimento per i più piccini, pittura estemporanea e mostra d'arte a cura di Gianna Stomeo, assaggi di pittule, castagne e ricotta fritta, percorsi di degustazione guidata alla birra e aperitivi tra le vie del centro storico.Un castello di doni aoggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, mercatini, laboratori per i bambini, presentazioni di libri e tante occasioni per donarsi del tempo insieme, incontrarsi, condividere. Una festa per tutti per curiosare tra le bancarelle di artigiani, designer, creativi e artisti e tra gli stand degli espositori.