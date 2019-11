Piano traffico per il Natale: si parte il 14 dicembre. Dall'Immacolata sosta a pagamento anche nei festivi

Piano traffico di Natale approda in commissione a Palazzo Carafa. Ad esporre il piano ai consiglieri comunali, l'assessore al Traffico e alla Mobilità Urbana, Marco De Matteis. Servizi poetnziati e navette dalle 16. E dall'Immacolata si pagherà la sosta anche le domeniche e i festivi. Dal weekend del 14 dicembre e per i successivi, fino al 6 gennaio, saranno attivi, ogni giorno, i bus navetta dai parcheggi di interscambio Foro Boario - dove sarà posizionata la ruota panoramica - e Settelacquare a partire dalle 16 e fino all’una di notte. Altre due navette - questa una delle novità - partiranno invece dai quartieri San Pio e Leuca (con frequenza ogni venti minuti). Sempre dal 14 dicembre la Zona a Traffico limitata partirà dalle 19 invece che dalle 18, una proposta avanzata dalle associazioni di categoria e accolta dall'amministrazione comunale. Resterà aperta invece via XXV Luglio. Per consentire un maggiore collegamento con il centro saranno potenziate le linee 28 e 23 dai quartieri San Pio e Leuca. Sui bus, si potranno organizzare dei piccoli momenti di intrattenimento: artisti che suonano, mascotte per i più piccoli e la possibilità di distribuire sui mezzi volantini da parte di chi organizza delle serate nei giorni di festa. Ultimo aggiornamento: 14:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA