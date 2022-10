Caro-energia, anche la cascata monumentale di Leuca si spegne

La cascata monumentale di Santa Maria di Leuca resta al buio. Il caro bollette lascia senza illuminazione uno dei simboli del Finibus Terrae, e di tutta la Puglia, parte terminale dell’Acquedotto Pugliese.

L'ordinanza del sindaco Petracca

La decisione di tenere spente le luci che rendono ancora più suggestivo il corso che da Punta Meliso, poco distante dal santuario e dal faro, arriva sino al porto, è contenuta in una ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino di Castrignano del Capo, Francesco Petracca. Una decisione che il sindaco ha messo nero su bianco per cercare di diminuire il costo dell’energia elettrica sulle casse comunali. Una scelta inevitabile quella di oscurare la cascata di Aqp, che nei giorni di apertura dell’acqua raccoglie numerosi curiosi, in un’azione di contrasto all’aumento sconsiderato dei prezzi energetici che riguarda anche il campo sportivo cittadino, i cimiteri del comune capoluogo e delle frazioni, l’illuminazione del Ponte dello Scalo e il terzo braccio del Porto.

La cascata monumentale e la scalinata che a lato l’accompagna segnarono nel 1939 la conclusione dei lavori di costruzione dell’Acquedotto Pugliese, una delle opere di ingegneria idraulica più importante del mondo.