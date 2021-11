Carmiano, tragedia al seggio: colto da malore, muore mentre aspetta di votare

Ha raggiunto il seggio per votare, ma nell'attesa di poter esprimere la sua preferenza nella cabina elettorale ha avuto un malore: è morto così, fra gli scrutatori e cittadini in coda, attoniti, un 90enne di Carmiano. Il dramma è accaduto intorno alle 14.30 e ha costretto a interrompere le operazioni di voto per circa un'ora.

Le elezioni

Nel Comune già sciolto per mafia, infatti, si vota oggi fino alle 23 pe il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del nuovo sindaco. Sfida a due tra l'imprenditore Giancarlo Mazzotta e l'avvocato Gianni Erroi. Chiamati al voto circa 10mila cittadini. Lo spoglio delle schede elettorali in programma alla chiusura dei seggi, dopo le 23, per conoscere i risultati sui nuovi eletti della tornata elettorale straordinaria stabilita nell'ottobre scorso dal Ministero dell'Interno, a quasi 2 anni dal provvedimento che portò al commissariamento, con la nomina della commissione straordinaria composta dai due viceprefetti Paolo D'Alessio e Daniela Buccoliero e il funzionario economico Michele Marcuccio.