Carambola tra i muretti a secco: salvo per miracolo 23enne

Poteva avere conseguenze ben più drammatiche l’incidente avvenuto intorno alle 19 di questa sera sulla provinciale Campi – San Donaci. Una Hyunday i 20, condotta da un ragazzo di 23 anni di Sandonaci, per cause in corso di accertamento, ha dapprima urtato un furgone di una pizzeria di Campi Salentina, per poi sbandare e capottare, finendo la sua carambola nella campagna che costeggia la carreggiata.



Stando ad una prima parziale ricostruzione, l’autista del furgone, appartenente appunto ad una pizzeria che effettua consegne a domicilio, procedeva in direzione San Donaci quando ha tentato di svoltare a sinistra per immettersi nel cortile di un’abitazione; a quel punto dalle sue spalle è sopraggiunta la Hynday il cui conducente, nel tentativo di scansare l’ostacolo, ha compiuto una manovra disperata. L’urto però è stato inevitabile. La vettura, come detto, è poi finita fuori strada e si è ribaltata. Nonostante la dinamica, fortunatamente nessuno dei due guidatori ha riportato gravi conseguenze. Entrambi, dopo le prime cure dei medici del 118, giunti immediatamente sul posto, sono stai condotti al “Vito Fazzi” di Lecce, in codice giallo il conducente della Hynday, per un leggero trauma cranico, in codice bianco l’autista del furgone.



Sul luogo dell’incidente, per i rilievi e per regolare il traffico, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Campi Salentina, oltre ad una squadra di vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA