Schianto all'incrocio della zona industriale: tre feriti

FRANCAVILLA - È di tre feriti il bilancio di un violento incidente stradale verificatasi intorno alle 19 a ridosso della zona Pip di Francavilla Fontana. Due le vetture coinvolte: una Ford Focus con a bordo due giovani del posto e un camion Fiat Cargo condotto da un uomo. Secondo quanto ricostruito da polizia locale e carabinieri, sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco della Città degli Imperiali, la Focus proveniva dalla bretella che collega via Grottaglie con via Villa Castelli passando per il Canale Pendinelle. Il mezzo pesante, invece, giungeva dal centro abitato. All'altezza dell'incrocio, lo schianto. Feriti e i due conducenti e una ragazza a bordo della "Ford": tutti medicati sul posto da personale del Servizio 118 giunti e quindi accompagnati in ospedale per ulteriori cure e accertamenti. Ultimo aggiornamento: 21:18