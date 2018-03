Campi, irrompe armato nello studio di un notaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rapina si è consumata, intorno alle 11.15, presso l’ufficio del notaio Alessandro Perrone. Ad agire un individuo a volto coperto ed armato di pistola, che ha fatto irruzione all’interno dello studio professionale, che funge anche da cassa cambiali, situato in via San Giovanni, cogliendo di sorpresa l’impiegato che si trovava all’interno. In pochi secondi il malvivente ha compiuto la rapina e si è dileguato, fuggendo a bordo di una Fiat Scudo. Sul posto i carabinieri della stazione di Campi Salentina, che stanno conducendo le indagini con il supporto degli uomini della locale Compagnia. Al momento non è stato ancora quantificato il bottino del colpo.