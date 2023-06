Calimera rischia il commissariamento: non è stato approvato il rendiconto. Botta e risposta tra opposizione e maggioranza

Calimera rischia il commissariamento. Motivo: l'amministrazione comunale non ha approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2022. Doveva portarlo in Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo, a quello precedente. Non lo ha fatto. L'opposizione - "Buongiorno Calimera"- attacca e parla di "sciatteria" nella gestione della cosa pubblica e chiede all'assessore al Bilancio, Brizio Maggiore, "di fare un passo indietro per non farne fare molti alla nostra Calimera".

La replica

L'assessore, però, rassicura: «Abbiamo già approvato in Giunta, è solo speculazione politica da parte della minoranza: dopo di che devono passare i giorni previsti per la convocazione del Consiglio: la minoranza lo sa». Ora, il tempo concesso dalla legge a cui fa riferimento l'ingiunzione del Prefetto per recuperare tale approvazione è di venti giorni. Dopo tale scadenza scatterebbe il commissariamento che, in questo caso, potrebbe (a far di conto) essere il quattro luglio prossimo. Non è detto, però. Infatti, nel caso in cui l'approvazione del Rendiconto approdasse in Consiglio, cosa probabilissima, nei tempi imposti dalla legge tutto rientrerebbe nella normalità. Si vedrà.