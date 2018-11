Morte di Baldassarre, stop alla sepoltura. Autopsia dopo la denuncia in Procura della famiglia

Morto d'infarto l'ex parlamentare europeo Raffaele Baldassarre

Funerali sospesi e sepoltura rinviata per Raffaele Baldassarre, l'ex europarlamentare deceduto ieri in seguito ad un infarto. La famiglia ha presentato una denuncia, chiedendo alla Procura della Repubblica di disporre l'autopsia. Questo perché - è spiegato nella denuncia - la sera precedente Baldassarre si era presentato al pronto soccorso perché colto da malore durante la cena. Sempre secondo i familiari, le condizioni dell'ex parlamentare potrebbero essere state sottovalutate. Sarà la Procura a valutare, sulla base dei risultati dell'autopsia e degli eventuali esami che verranno disposti in seguito, se aprire un fascicolo d'inchiesta.Sarà ora il medico legale a stabilire le cause della morte e a delineare il quadro clinico nel quale è maturato il decesso.La Procura nominerà nelle prossime ore il medico legale al quale affidare l'autopsia.