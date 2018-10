Bus stracolmi, gli studenti restano a terra. Genitori infuriati contro la Sud Est

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna l'emergenza sovraffolamento sui bus e gli studenti restano a terra. Un lunedì nero per i ragazzi di alcuni centri salentini diretti alle Superiori di Lecce. E i genitori annunciano un esposto in Procura contro Sud Est. I problemi più gravi questa mattina lungo la direttrice che da Manduria porta a Lecce e che attraversa una serie di Comuni del nord Salento: in particolare a Campi - ma anche a Carmiano - decine di studenti, intorno alle 7.30, sono rimasti a piedi perché alla fermata dove erano in attesa il pullman era già pieno. Impossibile, dunque, salire a bordo. "Paghiamo l'abbonamento regolarmente, ma non c'è posto", hanno detto alcuni di loro. Immediata la protesta dei genitori pronti a sottolineare che "si ripete un problema annoso che non si vuole risolvere a fronte di un servizio che penalizza i nostri figli. Presenteremo un esposto alla magistratura, è il solo modo per farci sentire".