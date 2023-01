Fuga a bordo dell'auto rubata, ferisce un carabiniere. Denunciato un trentenne

A bordo di un'auto rubata, alla vista dei carabinieri fugge e un militare rimane ferito nell'inseguimento a piedi. Un uomo di Alliste è stato denunciato con le accuse di ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per il carabiniere, invece, trenta giorni di prognosi a causa della frattura a una mano.

L'inseguimento a Capodanno

Tutto è avvenuto la sera del primo dell'anno nel centro abitato di Alliste. Protagonista della vicenda è un uomo di trent'anni già noto alle forze dell'ordine, notato da alcuni cittadini mentre era impegnato ad armeggiare vicino ad una Fiat Panda. Sul posto, allertati dagli stessi residenti (che hanno chiamato la centrale operativa della compagnia di Casarano per segnalare la presenza sospetta), sono giunti i carabinieri della stazione di Racale, competenti per territorio. I militari hanno sorpreso il trentenne all'interno dell'auto mentre stava cercando di metterla in moto. Alla vista delle divise l'uomo è fuggito; nel tentativo di raggiungerlo, uno dei militari è rimasto ferito, ma ha continuato comunque a inseguirlo a piedi lungo le vie del centro.

L'auto era stata rubata

Dalle successive ricerche è emerso che l'auto era stata rubata. Dopo i controlli di rito, la vettura è stata restituita al legittimo proprietario. I militari hanno passato al setaccio i luoghi maggiormente frequentati dall'uomo e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno lo hanno denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il carabiniere rimasto ferito, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, dove i medici gli hanno riscontrato una frattura alla mano sinistra giudicata guaribile in un mese. Il militare, al termine degli accertamenti medici, è stato dimesso e ha potuto fare ritorno alla sua abitazione.