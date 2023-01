Incidente tra due auto sulla Provinciale: due persone finiscono in ospedale

Violento incidente tra due auto sulla strada provinciale 363 nel tratto che collega Cutrofiano ad Aradeo. L’incidente in prossimità di un incrocio semaforizzato ha coinvolto un doblò guidato da un 40enne e una fiat Panda con alla guida un 78enne del posto. Due le persone ferite.

I soccorsi



Un scontro violento tanto da far uscire fuori strada la panda che si è poi ribaltata nella campagna adiacente. Immediata la richiesta di soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno prestato le prime cure ai feriti, e dopo hanno disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro sono affidati alla polizia locale di Cutrofiano diretta dal Mino Durante.