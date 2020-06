Auto svolta senza mettere la freccia: motociclista frena ma cade sulla litoranea in zona Alimini. L'automobilista scappa senza prestare soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura ma per fortuna nessun danno. Ma si cerca l'automobilista che ha provocato l'incidente.E' accaduto intorno alle 13 sulla litoranea che da Torre dell'Orso conduce ad Otranto , all'altezza del lido Le Fontanelle, zona Alimini, una macchina ha svoltato senza indicare con la freccia. In quel momento sopraggiungeva una motociclista che, colta dall'improvvisa svolta dell'auto, per evitare di andare a sbattere e finire sulla macchina, ha frenato ma è scivolata.L'automobilista è scappato però senza prestare soccorso alla donna. Sono stati poi alcuni passanti a fermarsi per aiutare la donna. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118.