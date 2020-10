Alezio, il parroco trovato morto in casa. Questa mattina l'ultimo buongiorno su Facebook. Comunità sotto choc

Dramma ad Alezio dove nella giornata di oggi è stato trovato senza vita nella sua abitazione il parroco, don Antonio Minerba, 53 anni, originario di Aradeo, punto di riferimento per la comunità dei fedeli.

A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso, probabilmente un infarto, a seguito del quale avrebbe battuto il capo perdendo la vita nella sua abitazione di via Garibaldi. A trovarlo sono stati il cognato e un conoscente, dopo aver tentato invano di rintracciarlo per tutta la mattina. La sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno: nella mattinata il sacerdote, molto attivo sui social, aveva augurato la buona giornata ai suoi parrocchiani e alla comunità di fedeli e conoscenti.

Molto conosciuto e apprezzato per la capacità di creare uno spirito di comunità intorno alla parrocchia, era stato preceduto al suo arrivo ad Alezio, alcuni anni fa, dalla stima e dall'apprezzamento che era stato capace di raccogliere nella sua precedente sede, a Casarano, in virtù del lavoro svolto, soprattutto a contatto con i ragazzi e con i più bisognosi.

Ultimo aggiornamento: 16:10

