Agguato mafioso a colpi di kalashnikov nel centro di Casarano: gravissimo un uomo colpito al collo

Sparatoria nel centro urbano di Casarano , in provincia di Lecce . E un ferito trasportato d'urgenza all'ospedale in codice rosso da un'ambulanza del 118 chiamata dai residenti della zona. E' gravissimo. Il suo nome è Antonio Afendi, nazionalità marocchina, 28 anni.Gli spari - secondo le prime notizie colpi di kalashnikov - sono stati uditi intorno alle 22.15 di questa sera in via Alessandro Manzoni, nella cittadina del Salento, all'altezza del civico 40. Sul posto, allertate da alcuni passanti, sono immediatamente intervenute prima un'automedica e poi un'autoambulanza del 118.Dalle prime informazioni trapelate, a essere stato ferito sarebbe l'uomo convivente della vedova di Augustino Potenza, boss della Scu ucciso proprio a colpi di kalashnikov in un agguato fuori da un ipermercato, a Casarano, tre anni fa. L'uomo ferito è stato raggiunto dai proiettili al collo e alla spalla mentre era in auto. Sul posto, anche i carabinieri, incaricati di ricostruire l'accaduto.Aggiornamenti nelle prossime ore.