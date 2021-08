Madonna ambasciatrice per un giorno del turismo lento. La regina internazionale del pop, infatti, in vacanza in Puglia con un gruppo di amici e il fidanzato ha scelto di arricchire la sua esperienza con un viaggio in littorina, cioè su uno dei treni storici della fondazione Ferrovie dello Stato, fra balli, baci, musica e storie, puntualmente condivise sul profilo Instagram della popstar.