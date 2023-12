Ferrovie Sud Est, è caos: ferrovieri ammalati e treni cancellati. Disagi per i pendolari. La lista delle corse cancellate

Picco di certificati medici per malattia e nuovi disagi per i pendolari delle Ferrovie Sud-est in Puglia. Anche sabato sono stati cancellati altri ben 14 treni a causa di “indisponibilità personale”, come sottolineato dall’azienda. Va detto che non è corretto parlare di sciopero, perché l’iniziativa è dei lavoratori. I sindacati, dal canto loro pur proseguendo nella battaglia dei diritti dei lavoratori stessi, non hanno proclamato nessuna forma di sciopero in questi giorni (anche perché siamo a ridosso del periodo natalizio e dunque non sarebbe stato nemmeno possibile, visto che il periodo di franchigia parte dal 15 dicembre e si conclude l’8 gennaio).

Un’assenza dal lavoro giustificata da un certificato di malattia ma, in realtà, dietro, potrebbe celarsi la battaglia per il riconoscimento dei propri diritti. In questa situazione, è impossibile stabilire se i disagi proseguiranno anche oggi o nei prossimi giorni: non è uno sciopero con orari comunque garantiti.

In questo caso, il problema è che manca proprio il personale.

La lista dei treni cancellati

"Si informa la gentile clientela che, causa indisponibilità personale, i seguenti treni odierni subiranno variazioni:

-Treno 92300 da Putignano a Bari delle ore 05.18 sarà soppresso.

-Treno 92305 da Bari a Adelfia delle ore 06.51 sarà soppresso.

-Treno 92309 da Bari a Adelfia delle ore 07.51 sarà soppresso.

-Treno 92301 da Bari a Putignano delle ore 05.21 sarà soppresso.

-Treno 92306 da Putignano a Bari delle ore 06.54 sarà soppresso.

-Treno 92311 da Bari a Putignano delle ore 08.21 sarà soppresso.

-Treno 92316 da Putignano a Bari delle ore 09.54 sarà soppresso.

-Treno 92303 da Bari a Putignano delle ore 06.21 sarà soppresso.

-Treno 92308 da Adelfia a Bari delle ore 08.07 sarà soppresso.

-Treno 92310 da Putignano a Bari delle ore 07.54 sarà soppresso.

-Treno 92365 da Putignano a Martina F. delle ore 06.30 sarà soppresso.

-Treno 92372 da Martina F. a Putignano delle ore 09.50 sarà soppresso.

-Treno 90703 da Martina F. a Lecce delle ore 05.40 sarà soppresso.

-Treno 90702 da Lecce a Martina F. delle ore 05.51 sarà soppresso.

-Treno 90706 da Lecce a Martina F. delle ore 09.05 sarà soppresso.

-Treno 90707 da Martina F. a Lecce delle ore 08.54 sarà soppresso.