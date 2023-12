Sanità, dicembre nero per l'utenza: medici e infermieri in sciopero il 5 dicembre (e il 18). Tutti i servizi garantiti e quelli a rischio

Medici e infermieri in sciopero anche in Puglia, disagi domani - il 5 dicembre - per l'adesione allo sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da Anaao, Cimo e da Nursing up. Ma sarà tuttavia un dicembre nero per la sanità: un secondo sciopero è in programma per il 18 dicembre. Saranno però garantite le urgenze e i servizi

Lo sciopero del 18 dicembre

Lunedì 18 dicembre incroceranno le braccia, con una mobilitazione «per salvare la Sanità pubblica», i medici anestesisti dell'Aaroi-Emac, il Fassid (Sindacato nazionale area radiologica) ed Fvm (Federazione veterinari e medici) bloccando, spiega l'Aaroi in una nota, «tutte le prestazioni che sono funzionali, quindi indispensabili, per tutte le altre prestazioni ospedaliere e territoriali, comprese quelle della filiera alimentare».

Allo sciopero, ricorda il sindacato degli anestesisti, si assoceranno anche i medici della Cisl, «per intensificarne la protesta facendo pressing sul Governo per le istanze comuni sulla Legge di Bilancio 2024 e per quelle sui contratti di lavoro del personale sanitario».

Le motivazioni dello sciopero

«Fermare le prestazioni sanitarie non urgenti nei servizi ospedalieri e territoriali, bloccare le macellazioni, i mercati di carni e pesci e le movimentazioni animali nella filiera sottoposta ai controlli veterinari, garantire solo i servizi essenziali: non rimane altro modo per far reagire il governo e fargli adottare misure che non peggiorino le condizioni già precarie della sanità pubblica italiana, ed è per questo - afferma l'Aaroi - che per l'Intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria dicembre sarà un mese molto caldo e, se non saranno soddisfatte le nostre richieste, lo sarà ancor più il 2024». Altre proteste si sono già svolte lo scorso 17 novembre, con lo sciopero di Cgil e Uil, e la manifestazione Cisl del 25 novembre. Si tratta, sottolinea l'Aaroi, di «una sequenza di iniziative per amplificare le proteste, mai viste così numerose ed oggi più che mai necessarie, per opporsi ad una Manovra che va a danno del Ssn, non risponde alle esigenze del personale sanitario, strizza l'occhio al privato, non riduce le liste d'attesa e non tutela la salute dei cittadini». La nostra protesta, è la posizione dell'Intersindacale, «non potrà essere fermata da un 'emendamento retromarcià sulle pensioni, che sarebbe solo un fittizio contentino last minute. Il governo ci ascolti e modifichi la Legge di bilancio. Come ha salvato le banche dal prelievo sugli extra profitti - concludono i sindacati - trovi il coraggio di rendere efficiente il Ssn».

Braccia incrociate in Puglia

Se è vero che si prevedono forti disagi già nella giornata di domani è pur vero che saranno garantiti i servizi essenziali sia negli ospedali sia nei poliambulatori, così come non saranno sospese rianimazione, pronto soccorso e le emergenze in generale (dialisi, assistenza ai pazienti ricoverati, operazioni urgenti). Nello sciopero non dovrebbero essere coinvolte le strutture private e nemmeno i medici di famiglia compresi i pediatri.