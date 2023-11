La prima fase durerà 100 giorni. Tanto ci vorrà per rivoluzionare l’attuale asse viario con una nuova pavimentazione, piste ciclabili, marciapiedi a norma e moderne fermate per i bus. Lavori su viale Marche, a Lecce, da oggi che inevitabilmente porteranno disagi al traffico visto che una corsia sarà chiusa

Il maxi cantiere durerà 100 giorni

Parte da oggi il maxi cantiere inserito nel progetto di riqualificazione ambientale della circonvallazione di Lecce, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per rendere più sostenibili, vivibili e sicure le strade che costituiscono l'anello esterno cittadino. Una gigantesca opera pubblica destinata a cambiare il volto della città, e che interesserà anche viale Alfieri, viale Rossini, viale Japigia, viale Leopardi, viale Foscolo, fino a Piazza del Bastione. Questo primo step durerà all’incirca 100 giorni. Per i prossimi quattro mesi, quindi, chi si sposterà in auto o anche con i mezzi pubblici dovrà armarsi di pazienza e soprattutto stare attento a deviazioni stradali e possibili rallentamenti. Ma anche attività commerciali e residenti non avranno vita facile e dovranno gestire la quotidianità tra ruspe, polvere e disagi.

Chiusa la carreggiata di destra

Il Comune ha previsto una serie di modifiche alla viabilità e alle corse dei bus per consentire i lavori cercando di limitare al minimo le criticità. Il cantiere riguarderà solo la carreggiata di destra andando verso via Leuca, nel tratto compreso fra la rotatoria di piazza Argento (Questura) e l'incrocio con via Veneto (Villa Citti). Questo comporterà per gli automobilisti il divieto di svoltare su viale Marche dalla rotatoria e l'obbligo di utilizzare, come strade alternative per andare verso via Leuca, viale Otranto e poi a destra su via XX Settembre o su via Don Minzoni. Il senso di marcia opposto, quello da via Leuca verso la rotatoria di piazza Argento, resta percorribile. Chi esce da via Guglielmotto d'Otranto su viale Marche, ha l'obbligo di svolta a destra, mentre il senso di marcia su via Luigi Corvaglia, nel tratto compreso fra l'incrocio con via Guacci e viale Marche, sarà invertito garantendo solo ai residenti e ai fruitori delle attività commerciali la possibilità di uscire su viale Marche dall'area di cantiere. L'accesso a Corte Maternità e infanzia sarà garantito ai frontisti.

Modifiche anche per le corse dei bus

I lavori comporteranno delle modifiche anche per il trasporto pubblico locale. Per tutta la durata degli interventi, la linea C3 (circolare destra) sarà soppressa mentre le linee C2 (circolare sinistra) e R7 subiranno alcune variazioni. In sostituzione della C3, la frequenza della C2 sarà aumentata. Le partenze dal capolinea “Porta Napoli” avverranno, a partire dalle 7, ogni 15 minuti anziché ogni 30. Per la linea R7, nella direzione da Castello a Tempi Nuovi, il tratto viale Lo Re, viale Marche, via di Leuca sarà sostituito dal tratto viale Lo Re, viale Don Minzoni, viale Rossini, viale Alfieri, via di Leuca rispettando le fermate già presenti su questo percorso. Per quanto riguarda viale Marche si procederà per step successivi fino al completamento dell'intero asse viario compreso fra la rotatoria di Piazza Argento e l'incrocio con via Leuca.

E da lunedì prossimo lavori su viale dell'Università

Ma non sarà solo la circonvallazione a essere oggetto di una trasformazione. Da lunedì prossimo, infatti, partirà il progetto di riqualificazione dei viali storici (finanziato anch'esso con il Pnrr) con il primo lotto di interventi da viale dell'Università. Anche in questo caso residenti, cittadini ed esercizi pubblici dovranno convivere per circa 60 giorni con i disagi da cantiere. Si partirà dal tratto compreso fra l'incrocio con viale Gallipoli risalendo verso l'Obelisco, lato di destra.