Da viale Grassi a viale Japigia, da viale Gallipoli a viale Ugo Foscolo passando per viale Otranto e viale Rossini. Cambia la mappa dei photored a Lecce: più attenzione agli incroci frequentati da studenti. E aumentano i dispositivi: da 6 a 8.

Novità in arrivo dal fronte sicurezza stradale. Il Comune di Lecce, con delibera di giunta, ha dato il via all’iter che, dal prossimo anno, porterà a una piccola rivoluzione dei sistemi elettronici per la rilevazione dell’attraversamento delle intersezioni stradali.

A gennaio 2024 scade il contratto

A gennaio 2024, infatti, scadrà il contratto, a oggi in vigore, relativo al servizio di locazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse omologate per il controllo automatico del passaggio con semaforo rosso (articolo 146 del Codice della Strada) e che prevede 12 impianti posizionati su 6 intersezioni semaforizzate cittadine.

L’amministrazione ha deciso di confermare l’attivazione dei sistemi e di procedere con l’implementazione dei dispositivi: un passaggio necessario “in considerazione della nuova concezione della mobilità urbana – si legge nella delibera - che passa da un assetto classico ad una mobilità definibile green ed eco-sostenibile con conseguente aumento di biciclette e monopattini elettrici, fenomeno che rende indispensabile potenziare la sicurezza stradale, anche alla luce della giovane età degli utenti che fanno ingresso nella circolazione stradale grazie ai mezzi di trasporto alternativi”. E quindi stop ad accelerate quando scatta il giallo.

Gli incroci individuati sulla base dell'incidentalità

Gli incroci da monitorare con le telecamere sono stati individuati sulla base di una relazione sulla sinistrosità urbana elaborata dal servizio infortunistica stradale del comando di Polizia Locale da gennaio 2020 al 31 agosto 2023. All’esito di questo monitoraggio, il Comune ha ritenuto di dover procedere con una riorganizzazione degli incroci da sorvegliare. Dal prossimo anno, quindi, saranno 8 le intersezioni controllate dagli occhi elettronici. Confermate le telecamere su viale Grassi - via Vecchia Carmiano: dalla verifica condotta dai vigili risultano 10 gli incidenti dal 2020 al 2023: un trend in aumento nonostante la presenza del controllo elettronico. Riconfermato anche quello su viale Grassi - via Lequile dove negli ultimi 3 anni ci sono stati 8 scontri. Tra le novità c’è l’intersezione viale Japigia-via Benedetto Croce-via Battisti con 7 sinistri stradali. L'intersezione è interessata da notevoli flussi pedonali e di autobus soprattutto durante gli orari scolastici per la vicinanza agli istituti “Banzi Bazoli”, “Grazia Deledda” e “Galilei-Costa-Scarambone”, nonché verso la zona di piazza Mazzini in direzione della scuola media “Quinto Ennio”.

La telecamere tra viale Gallipoli e viale Oronzo Quarta

Altra novità sarà la telecamera all’incrocio di viale Gallipoli-viale Oronzo Quarta: 7 gli incidenti registrati che hanno causato “oltre a gravi danni ai veicoli, ripercussioni sulla normale circolazione stradale che incidono negativamente sulle tempistiche del trasporto pubblico locale”. Inoltre, l'area, è frequentata dai numerosi pendolari e turisti che usufruiscono del servizio ferroviario.

Gli occhi elettronici si accenderanno anche su viale Ugo Foscolo-via Po e via Manzoni con 5 incidenti. L’incrocio risulta essere molto frequentato da minori di 14 anni che si recano alla scuola media “Galateo” e alla Scuola Primaria “Oxford Group Lecce”. Confermato il photored tra viale Ugo Foscolo e via Gaetano Argento dove non sono mancati gli scontri tra auto (5) e che risulta trafficato in quanto utilizzato per raggiungere le sedi dei tribunali civile e penale. Altra novità: le telecamere tra viale Otranto e via Don Minzoni: anche in questo caso il numero di incidenti (5) ha convinto l’amministrazione a procedere con l’attivazione dei photored anche in virtù della vicinanza agli istituti scolastici “Siciliani” e “Marcelline”.

Confermato il photored su viale Gioacchino Rossini-via Merine-via Regina Elena dove i sinistri sono in diminuzione ma “con gravi danni ai veicoli e ripercussioni sulla normale circolazione stradale”. Il crocevia risulta ad alta intensità di traffico per la presenza di studenti che frequentano l’istituto “Fermi” e la scuola media “Ascanio Grandi”.

I dispositivi, come detto, entreranno in funzione dal prossimo anno. Nei prossimi giorni la Polizia Locale pubblicherà la gara per l’appalto del servizio. Oltre alle telecamere dovrebbero essere previsti anche dei nuovi contasecondi da posizionare proprio nei pressi degli incroci controllati elettronicamente.