Manca la contestazione immediata, il giudice di pace annulla la multa con il photored

Il Giudice di Pace di Lecce annulla due multe elevate con il photored. Il motivo? Manca la contestazione immediata.

Due le multe annullate



La prima vicenda trae origine da una multa del Comune di Lecce ad un automobilista che aveva attraversato l’incrocio col semaforo proiettante luce rossa, senza tuttavia, la contestazione immediata dell’infrazione. Il multato dopo aver proposto ricorso davanti al Prefetto, che lo respingeva raddoppiando la sanzione, successivamente, per il tramite dell’avvocato Alfredo Matranga, si è rivolto al Giudice di Pace di Lecce (Aventaggiato), che ha censurato il comportamento della Polizia Municipale di Lecce ed ha annullato il verbale.

L'altro annullamento: apparecchio non funzionante



Con un’altra recentissima sentenza invece, il Giudice di Pace di Lecce (Brunetti) ha annullato un altro verbale elevato sempre dalla Polizia Municipale di Lecce attraverso il Photored, ritenendo illegittimo il funzionamento dell’apparecchio al momento del rilevamento dell’infrazione impugnata, in quanto l’automobilista era stato sanzionato perché tratto in inganno dal Photored che proiettava luce rossa per proseguire diritto, mentre era verde per svoltare a destra. “Siamo soddisfatti – ha commentato l’avvocato Matranga – riteniamo infatti che e apparecchiature in città servano solo a fare cassa e non prevenzione.

Lo stesso GdP, ha rilevato che il Comune avrebbe dovuto annullare in autotutela i verbali senza caricare i cittadini del ricorso”.