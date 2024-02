Macchinista guida treno con una bimba in braccio. Il video diventa virale. Aperta una inchiesta

Il video di un macchinista alla guida del treno con una bambina di pochi mesi in braccio ha già fatto il giro del web. Intanto l’azienda di trasporti Ferrovie del Gargano vuole vederci chiaro e apre un'inchiesta per accertare le responsabilità. La'zineda parla di comportamento "non regolamentare" che per fortuna non ha causato conseguenze.

Il video

Il video è stato inviato alla redazione de L'immediato, sito di informazione di Foggia che lo ha diffuso. Nelle immagini girate da un operatore che si occupa della manutenzione ferroviaria - e accompgnato da una lettera - si vede un macchinista delle Ferrovie del Gargano alla guida di un convoglio, sulla tratta Ischitella-Carpino, che tiene in braccio una una bambina di pochi mesi. Le immagini scorrono e poi l'uomo - che indossa la divisa dell'azienda - prende la bimba e la fa sedere sulla plancia di comando del treno.

Nella lettera che accompagna il video l'operatore fa sapere di essere preoccupato non solo per la sicurezza ma per il «personale che li conduce».

L'azienda ha aperto una inchiesta interna. «In merito al video diffuso dal alcuni organi di stampa - si legge nel post facebook delle Ferrovie - relativo alla condotta di un nostro operatore in servizio si comunica che questa azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità».