Studenti in visita ai "Cantieri parlanti" di Ferrovie: video

Nell'ambito del progetto "Cantieri parlanti", (L'Italia del futuro è in corso), promosso dal gruppo Ferrovie dello Stato con Rfi e Italferr e in collaborazione con il Mise, un folto gruppo di studenti del Politecnico di Bari ha visitato il cantiere della Galleria Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove è in atto lo scavo della galleria, lunga due chilometri, della tratta Apice-Stazione Hirpinia dell'Alta Capacità ferroviaria che collegherà Napoli a Bari.

I futuri ingegneri hanno potuto assistere al lavoro della supertalpa "Aurora", dotata di una testa rotante di tredici metri. Sono cento le maestranze impegnate in turni di lavoro che coprono le 24 ore. Il tratto in questione, è caratterizzato da un percorso in galleria di dodici chilometri sui complessivi diciotto. L'intera tratta costerà 5,8 miliardi, anche con fondi del Pnrr, e entro il 2024 collegherà i due capoluoghi di regione in due ore e quaranta rispetto alle quattro ore di percorrenza odierne.