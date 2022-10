Fedez compie 33 anni, gli auguri hot di Chiara Ferragni: «Tanti altri anni passionali insieme». La foto accende il web

Trentatre candeline per Fedez da spegnere. Oggi il rapper festeggia il suo compleanno e gli auguri della moglie sono very hot. «Buon compleanno all’amore della mia vita, il ragazzo che 6 anni fa ha cambiato la mia vita e che mi ha aiutato a creare la nostra famiglia dei sogni. Tanti altri anni felici e passionali insieme». E se nella dedica c'è un mix tra romanticismo e passionalità è nello scatto che il tutto si infiamma. Chiara Ferragni ha postato uno scatto che ritrae lei e il marito nudi sul letto.

Buon compleanno Fedez, gli auguri hot della moglie

«Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato», per Fedez, Chiara, Leone e Vittoria sono i suoi doni della vita e non perde occasione per sottolinearlo. oggi sono tutti insieme, loro quattro e gli amici di sempre, ma ieri i festeggiamenti sono stati solo per gli adulti. Da Tananai ad Achille Lauro e Lazza, non mancava nessuno ieri all'Hotel Principe di savoia di Milano.

I dettagli della festa

A fare da sottofondo “Viola”, il nuovo singolo di Fedez con Salmo, dopo la pace fatta. Palloncini rossi e oro nel corridoio, la terrazza con vista mozzafiato, un intero piano affittato, champagne e una piscina piena di gonfiabili tutta per loro. Ecco come ha festeggiato i suoi 33 anni il rapper.

Chiara si è trasformata in una rock dark lady, capelli sciolti e ondulati e trucco smokye eyes ovviamnete. Un crop top con tagli cut-out chiuso nel sotto seno da rose, pantaloni a zampa neri ma trasparenti e tanga in vista. federicvo in coordinato con lei è rimasto piu' basic, pantalone nero e t-shirt ton sur ton ai piedi sneakers.