Achille Lauro Unplugged, il tour fa tappa anche a Bari: al Teatro Team il 3 febbraio

Achille Lauro Unplugged, il tour fa tappa anche a Bari: aggiunta la data al Teatro Team. L'artista sarà in concerto il 3 febbraio. Cinque in tutto le date aggiunte al tour sui palchi di Napoli, Bari, Bologna, Torino e Firenze.

Le date del tour

Le occasioni per ascoltare live la performance di Achille Lauro in una nuova versione intima ed essenziale nel 2023 saranno quindi il 22, 26 gennaio e 17 febbraio (nuova data) all’Auditorium Parco della Musica di Roma - Sala Santa Cecilia, il 24, 25 gennaio e 14 febbraio (nuova data) al Teatro degli Arcimboldi di Milano e inoltre il 2 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli (nuova data), il 3 febbraio al Teatro Team di Bari (nuova data), il 13 febbraio all’Europauditorium di Bologna (nuova data), il 20 febbraio al Teatro Colosseo di Torino (nuova data) per terminare il 23 febbraio al Teatro Verdi di Firenze (nuova data).

La proposta sul palco

L’artista, reduce dal successo dell’Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra tour della scorsa estate insieme all’Orchestra della Magna Grecia e alla sua rock band che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive più importanti d’Italia, nel 2023 porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, tra cui l’ultimo singolo "Che sarà" (Elektra Records / Warner Music Italy) una ballad intima che segna il ritorno di Achille Lauro in una nuova veste essenziale e introspettiva come si evince nel videoclip fuori su youtube girato per intero nella città eterna tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico.

Il tour nelle scuole

Nel 2023 Achille Lauro sarà anche in tour negli istituti superiori italiani per il progetto Achille Lauro nelle scuole con il supporto di H-farm, Amazon e Code.org, un’occasione speciale dedicata alle nuove generazioni per stabilire un dialogo tra gli studenti e il cantante, da sempre sensibile alle tematiche che riguardano i ragazzi stimolandoli a misurarsi con aspettative e timori, e con la consapevolezza delle tante opportunità che oggi hanno a disposizione.