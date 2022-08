Cocciante e Achille Lauro a Taranto: ecco il programma del MediTa Festival

Sarà Riccardo Cocciante ad aprire l'8 settembre sulla rotonda del Lungomare di Taranto il MediTa Festival, ovvero il festival del Mediterraneo organizzato dall'Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e con il sostegno della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

Il programma del MediTa Festival

Il 9 settembre sarà la volta di Achille Lauro e l'11 settembre di Malika Ayane. Gli artisti si esibiranno insieme a 50 elementi dell'Orchestra della Magna Grecia. Il concerto di Cocciante è stato annunciato dopo l'annullamento di quello di Loredana Bertè, che era inizialmente previsto per il 10 settembre. La rassegna fa delle sonorità, dell'avanguardia della musica che al pop associa la storia dello stile orchestrale attraverso la fusione tra nuovi linguaggi e Orchestra della Magna Grecia, i suoi tratti distintivi. L'8 settembre., dunque, l'evento «Cocciante canta Cocciante». Sul palco, insieme al cantautore e compositore nato a Saigon, ci saranno i musicisti della sezione ritmica, insieme all'Orchestra della Magna Grecia, diretti dal maestro Leonardo De Amicis. «Una occasione rara - è detto in una nota dell'Ico Magna Grecia - per farsi trasportare da musiche straordinarie che sono delle vere poesie. 'Sincerità', 'Se stiamo insiemè, 'Un nuovo amicò, 'Bella senz'animà, 'Margherità: ricca la scaletta, nella quale non mancheranno i brani iconici della popolare Notre Dame de Paris».