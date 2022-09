Influencer, quanto guadagnano? La classifica dei più ricchi: In Italia in testa Ferragni e De Lellis

Se il tuo sogno e diventare ricco faresti bene a iniziare a postare su Instagram. Secondo una recente ricerca "Future of Creativity" di Adobe negli ultimi anni gli influencer hanno superato avvocati e ingegneri informatici nelle classifiche delle professioni più pagate.

Lo studio ha intervistato 9.000 "content creator" in Gran Bretagna, Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania, Australia, Giappone, Corea del Sud e Brasile e ha concluso che i più ricchi di tutti (in media) sono gli influencer britannici, che guadagnano fino a 117 sterline all'ora. Se lavorassero a tempo pieno, avrebbero un reddito annuo di circa 137mila sterline: 30mila in più rispetto a un avvocato, che in media prende 109mila sterline annue, o un ingegnere informatico che ne guadagna 136mila.

Influencer, la classifica dei più ricchi del mondo

Ma chi sono gli influencer più ricchi e quanto guadagnano? Secondo la classifica Instagram Rich List stilata da HopperHQ nel 2021 il più pagato del mondo è Cristiano Ronaldo che per un singolo post può guadagnare fino a 1 milione e seicentomila sterline. Ecco la classifica mondiale (accanto a ogni nome c'è il guadagno stimato per un singolo post ). Come si può vedere, oltre a due calciatori (Ronaldo e Messi) i più pagati sono personaggi dello spettacolo americani.

1. Cristiano Ronaldo - $ 1,604.000

2. Dwayne Johnson - $ 1,523.000

3. Ariana Grande - $ 1,510.000

4. Kylie Jenner $ 1,494.000

5. Selena Gomez $ 1,468.000

6. Kim Kardashian $ 1,419.000

7. Lionel Messi $ 1,169.000

8. Beyonce $ 1,147.000

9. Justin Bieber $ 1,112.000

10. Kendall Jenner $ 1,053.000

In Italia Chiara Ferragni riceve fino a 80mila euro per un post

In Italia al 1° posto degli influencer più ricchi c'è Chiara Ferragni, che nella classifica mondiale di Hopper HQ occupa la 72esima posizione e con un singolo post può guadagnare fino a 82.100 dollari. In seconda posizione il Tiktoker più seguito del mondo, Khaby Lame: 81mila dollari per un post.

Terzo in classifica Gianluca Vacchi che arriva a prendere 69.500 euro per un post. Il marito di Ferragni, Fedez con 14milioni di followers su Instagram raggiunge i 43.600 euro (è 106° nella lista di influencer mondiali). Entra in classifica Mariano Di Vaio, influencer e fashion blogger che per un post guadagna fino a 22mila dollari e Giulia De Lellis, che con 5 milioni di followers per un post sponsorizzato arriva a ottenere anche 17.300 dollari.

Su Instagram le donne sono più pagate

Un fenomeno curioso evidenziato dal report di Adobe "Creativity Future" è che nel mondo degli influencer non esiste il Gender Pay Gap, anzi sono le donne a guadagnare di più. Più della metà (56%) dei 100 influencer di Instagram più pagati, infatti, sono donne.