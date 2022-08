Diletta Leotta, Elodie e non solo: la festa vip per il fotografo di moda

Beach party esclusivo a Monopoli ma quartier generale a Fasano. Diletta Leotta, Elodie e tanti altri volti noti si sono dati appuntamento nel Fasanese per festeggiare il compleanno di Giampaolo Sgura, fotografo di origine fasanese che lavora per le riviste di moda più esclusive: da Vogue, Allure, Gq e che dopo aver vissuto a Miami, ha deciso di tornare nella sua Puglia acquistando anche Masseria Garzia ad Ostuni. E per festeggiare il suo compleanno Sgura ha scelto il Makramè di Monopoli. Dicevamo dei tanti personaggi noti che vi hanno partecipato.

Diletta Leotta torna in Puglia

Star indiscussa Diletta Leotta che è tornata in Puglia dopo un evento in una villa privata qualche giorno fa a Bari e dopo il proseguimento delle sue vacanze a Capri. E poi Anna Dello Russo, direttrice creativa di Vogue Japan dal 2006 e anche la blogger e influencer seguita da 3,7 milioni di followers Chiara Biasi, Con la Leotta anche Elodie. E per sancire ulteriormente il suo soggiorno fasanese proprio la conduttrice televisiva di Dazn ha voluto immortalarsi dalla struttura fasanese in cui è ospitata proprio con il festeggiato (in foto, fonte: social). La nostra regione, e in particolar modo il territorio fasanese, si confermano, meta di numerosi vip.