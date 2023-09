Chiara Ferragni, quasi pronta la nuova costosissima casa. Pioggia di critiche sul web: «Ma chi è l'architetto Moira Orfei? Sembra un circo»

«New house almost ready». Lo annuncia lei stessa su Instagram, la nuova costosissima casa di Chiara Ferragni e Fedez è quasi pronta. L'imprenditrice digitale si ritrae con un sorriso contagioso in ogni angolo della magione, lei è orgogliosa delle sue scelte, i fan no. Pioggia di critiche sui social.

Chiara Ferragni e Fedez, quasi pronta la nuova casa: prezzo e dove si trova

Un bagno rosa solo per Vittoria, uno grigio solo per Leone e il loro con vasca a libera installazione. Un'imponente e impattante scala a chiocciola per unire i due piani e poi è tutto una riga e stampe. La magione è nella parte sud di Citylife (dove già i Ferragnez abitano) a Milano, vicino a piazza Giulio Cesare, nel nuovo complesso extra lusso Residenze Libeskind II con tanto di giardini, palestra e piscina condominiale. I prezzi per un appartamento in quella zona si aggirano sui 10mila euro a metro quadro, secondo Milano Notizie. Con immobili che vanno da un prezzo complessivo di circa 840 mila euro agli attici più lussuosi da circa 4 milioni di euro. Insomma cifre importanti. I Ferragnez dovevano andare a vivere nella nuova casa in primavera, ma si sa quando si fanno dei lavori di restrutturazione si sa quando si inizia ma mai quando si finisce.

I commenti social

I fan sui social sotto le foto si scatenano. «Per adesso non mi piace: è un insieme di stili che cozzano tra loro.

Come sarà la nuova casa

Dalle immagini si incomincia a capire come sarà la nuova casa: un mix di stili e colori come anche quella in cui la coppia vive ora. I bagni saranno almeno tre e tutti diversi. Una scala a chiocciola impossibile da non vedere, una mini stanza con carta da parati caotica, la sala da pranzo con un pavimento in parquet di due colori chiaro scuro che richiamano un po' i raggi del sole. E il disegno del parquet deve aver convinto talmente tanto i ferragnez che hanno voluto replicarlo sul soffitto di una camera, che almeno speriamo sia di Leone o Vittoria.

«Così come ti vesti hai arredato, zero classe». Ovvio per poter “giudicare” l'appartamento bisognerà apsettare che sia finito ma intanto il web non si placa: «Quando l’architetto é Moira Orfei» e poi «Ma chi e’ l’architetto che vi ha seguito?! E’ un carnevale di colori sta casa e quella tenda da circo a soffitta gialla e bianca e’ un po’ stuccante… seguire un unico stile, no????»

Chi è l'architetto

Allora vediamo insieme chi è l'architetto che sta seguendo i lavori della mega casa di Fedez e della Ferri?

Il progetto è stato seguito dallo studio 13.1 dell’amico Filippo Fiora insieme a Federico Sigali. Gli stessi che hanno curato l'appartamento mega della migliore amica della Ferragni, Veronica Ferraro, casa che vista la bellezza è finita anche sulle pagine di Architectural Digest. Insomma gli architetti sono professionisti veri, quindi non ci resta che attendere, intanto placate il web.